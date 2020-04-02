الإتحاد الأوروبي يعتذر لإيطاليا!

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، اعتذارات لإيطاليا على تأخر رد فعل الإتحاد بشأن تفشي وباء كورونا.

وجاء هذا الاعتذار، في رسالة نشرتها رئيسة المفوضية الأوروبة، في الصحف الايطالية، اليوم الخميس.

وجاء عنوان الرسالة التي وجهتها المسؤولة الأوروبية إلى الإيطاليين: “اقدم لكم إعتذاراتي، نحن معكم”.

وكتبت في صحيفة “لا ريبوبليكا”: “اليوم أوروبا تتحرك وتقف إلى جانب إيطاليا، لكن الأمر لم يكن دائما كذلك”.

وتابعت فون دير لاين: “علينا أن نقر أنه في بداية الأزمة حيال الحاجة لرد أوروبي مشترك لم يفكر كثيرون إلا بمشاكلهم الوطنية”.

واختتمت ذات المتحدثة، رسالتها، بمبادرات اتخذها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأكثر تضررا خصوصا إيطاليا.

وأعلنت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيخصص حتى 100 مليار أورو للدول الأكثر تضررا بدءا بإيطاليا، للتعويض عن تراجع مداخيل من سيعملون ساعات أقل.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد صرح في حديث لصحيفة “دي تسايت” هذا الأسبوع: “إن كنا فعلا اتحادا فآن الآوان لإثبات ذلك”.

وإيطاليا هي البلد الأكثر تضررا بالوباء مع وفاة أكثر من 13 ألف شخص، بحسب أرقام رسمية.