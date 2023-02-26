الإتحاد الأوروبي يقرر غلق حدوده أمام الحراڤة

سيتم قريبا نشر ضباط فرونتكس، التابعين إلى الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل. على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية، كجزء من اتفاقية وافق عليها المجلس الأوروبي.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس، فإن الاتفاقية الجديدة ستمكّن هيئات القانون والنظام الأوروبية. مع ضباط فرونتكس من التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي للجرائم العابرة للحدود.

وجاء في بيان صادر عن فرونتكس: “اعتبارًا من الأول من أفريل، ستكون فرونتكس قادرة على مساعدة مقدونيا الشمالية. في جهودها لإدارة تدفقات الهجرة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي للجرائم العابرة للحدود”.

وتعد الاتفاقية جزءًا من لائحة فرونتكس الجديدة التي تم تبنيها في عام 2019. والتي تتضمن توسيع تفويض الوكالة في العديد من البلدان، مثل مقدونيا الشمالية وألبانيا وصربيا والجبل الأسود.

وتوصلت فرونتكس إلى اتفاقية مع هذين البلدين في البلقان في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، تعمل فرونتكس مع البوسنة والهرسك لفتح مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية. والتي من شأنها أن تسهم أيضًا في مكافحة الأنشطة غير القانونية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

في العام الماضي، أجاز المجلس إجراء مفاوضات بشأن اتفاقات مع السنغال وموريتانيا. في حين دخلت اتفاقية مع مولدوفا حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022.

كشف تقرير صادر عن فرونتكس أن عدد المعابر الحدودية غير النظامية في جانفي بلغ 13200. نصفهم تقريبا يأتون من وسط البحر الأبيض المتوسط (49 في المائة).

بينما تم تسجيل 43 في المائة من جميع المداخل غير النظامية في غرب البلقان. وكان غالبية هؤلاء الوافدين من أفغانستان وكوت ديفوار وغينيا وسوريا.

وبالمثل، كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) أنه تم تقديم ما يقرب من مليون طلب لجوء في عام 2022. وهو ما يمثل أكبر عدد من الطلبات منذ عام 2016.

وكانت البلدان الأصلية للمتقدمين هي سوريا وأفغانستان وتركيا. في حين أن عدد الحالات بلغ الطلبات التي تنتظر قرارا وصلت إلى مستوى قياسي في السنوات السبع الماضية.

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