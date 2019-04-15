الإتحاد الأوروبي يقر تعديلات مثيرة للجدل حول حقوق النشر الإلكتروني

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بصورة نهائية، على تعديلات مثيرة للجدل، لقوانين حماية حقوق النشر الإلكتروني.

حيث تضمن هذه القوانين، حصول المبدعين ودور النشر، على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي.

وحصلت هذه التدابير، على دعم 19 دولة، مقابل اعتراض 6 دول، وامتناع ثلاث دول عن التصويت.

ويعتبر تصويت اليوم، الخطوة النهائية قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال عامين.

ويرى معارضي هذه التعديلات، أنها تضر بالتبادل الحر للمعلومات، عبر الإنترنت.

وتعارض شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة، مثل “ويكيبيديا” و”جوجل” و”يوتيوب”، هذه التعديلات.

ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل، ما يعرف باسم “المادة 13″، التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي، بضمان ألا يكون المحتوى المتداول عليها، يمثل انتهاكا لقواعد النشر وقت تحميله.

ويخشى المعارضون، من أن يؤدي ذلك إلى ما يسمى ترشيح أو تنقية عمليات تحميل المحتوى على الإنترنت، باستخدام تطبيقات آلية.

وأشاد الوزير الروماني “فالير دانيال برياز”، بما اعتبره “نصا متوازنا يفتح فرصا متعددة للقطاعات الإبداعية الأوروبية التي ستزدهر، ولكن أيضا للمستخدمين، الذين ستتعزز حرية تعبيرهم عبر الإنترنت”.