الإتحاد الأوروبي يكشف موعد قرعة نهائيات يورو 2024

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن موعد إقامة قرعة نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024 التي ستصادف يوم 2 ديسمبر المقبل.

كما قال أن قرعة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024 ستجري في العاصمة اليونانية أثينا، فيما ستجري قرعة طبعة 2025 في مدينة فروتسواف البولندية.

إلى جانب ذلك، كشفت “اليويفا” أن قرعة تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا أبطال للسيدات عام 2025 ستجري في مدينة لشبونة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti