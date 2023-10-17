الإتحاد الأوروبي يوقف مباراة بلجيكا أمام السويد

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن توقيف مواجهة بلجيكا أمام السويد، برسم تصفيات أورو 2024، بسبب هجوم إرهابي.

وكشف بيان “اليويفا” أمس الإثنين، عبر منصة x، أنه تقرر إلغاء المباراة، بعد التشاور بين المنتخبين وسلطات الشرطة المحلية بمدينة بروكسل.

وحسب ما كشفته التقارير الإعلامية الأوروبية، أن المباراة توقفت بين الشوطين، ورفض لاعبي منتخب السويد خوض الشوط الثاني من المباراة ، ووافق منتخب بلجيكا على ذلك.

بعد أن تم تداول أنباء مقتل مشجعين للمنتخب السويدي خارج الملعب الذي إحتضن المواجهة.