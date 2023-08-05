الإتحاد الأوروبي يُبلغ الجزائر قراراته ضد منفذي الإنقلاب في النيجر

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

وحسب بيان للوزارة، أبلغ جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الجزائرية بما أقره الاتحاد الأوروبي من إجراءات ضد منفذي الانقلاب العسكري في النيجر.

حيث تمحور الاتصال حول التطورات المقلقة في جمهورية النيجر. وتبادل الطرفان وجهات النظر والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع في هذا البلد الشقيق والجار. وما تمثله من أخطار عليه وعلى منطقة الساحل الصحراوي برمتها.

وعلى صعيد آخر، شدد الطرفان على ضرورة توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر. عبر عودة محمد بازوم إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد.

ومن جانبه، جدد الوزير أحمد عطاف التأكيد عن قناعة الجزائر بضرورة إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي. بالنظر لما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتدهوراً محلياً وإقليمياً.