الإتحاد الإسباني يؤجل مباراة “الكلاسيكو” إلى إشعار آخر !

أجلت لجنة المنافسات في الدوري الإسباني لكرة القدم مباراة “الكلاسيكو” بين “ريال مدريد” و”برشلونة” والتي كانت مقررة يوم السبت 26 أكتوبر.

يأتي هذا القرار بسبب الأحداث التي تشهدها مدينة “برشلونة” وأعمال الشغب التي قام بها المتظاهرون.

فالرابطة الإسبانية لكرة القدم اقترحت أن تلعب المباراة في “البيرنابيو” عوض “الكامب نو” غير أن إدارة “ريال مدريد” رفضت ذلك.

وبالتالي فإن المباراة ستؤجل إلى تاريخ لاحق ولو أن بعض المصادر الإسبانية أكدت أن المباراة ستجرى إما يوم “4 ديسمبر” أو “7 ديسمبر” أو حتى “18 ديسمبر” المقبل.

وحسب ما ذكرته قناة “كواترو” الإسبانية، فإن لجنة المنافسات منحت إدارة “ريال مدريد” و”برشلونة” إلى غاية يوم “الإثنين” من أجل الاتفاق على موعد المباراة الجديد.