الإتحاد الإسباني يوافق على لعب نهائي كأس الملك بحضور الجماهير

منح الإتحاد الإسباني لكرة القدم، موافقته على إجراء مباراة نهائي كأس الملك 2019-2020، والتي ستجمع ريال سوسيداد، بنادي أتليتيكو مدريد، بحضور الجماهير.

وكشف الإتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي، أن قراره هذا جاء نزولا عند طلب ناديي ريال سوسيداد، وأتليتيكو مدريد، وتقديرا لتقاليد بطولة كأس الملك.

وأوضح مسؤولو الكرة الاسبانية، أنه سيتم تحديد موعد هذا النهائي عندما تسمح الظروف الصحية والرياضية بذلك، مع الالتزام بإقامته قبل انتهاء موسم 2020-2021.

يذكر أن جميع المنافسات الكروية والرياضية، متوقفة منذ قرابة شهرين في إسبانيا، على غرار بقية دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.