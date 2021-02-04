الإتحاد الإفريقي.. ترشيح الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي خلال الفترة 2024-2025

اختتمت مساء اليوم الخميس، أشغال الدورة 38 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي التي شارك فيها وزير الخارجية صبري بوقدوم.

وقد استعرض المجلس خلال اجتماعه اليوم تقريرا حول مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الإفريقي وفي صندوق السلم.

كما ناقش عددا من المشاريع المقترحة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإفريقي لتطوير البنية التحتية.

وأشار الوزير في هذا الإطار، إلى حرص الجزائر الدائم على أداء التزاماتها كاملة وفي وقتها في ميزانية الاتحاد الإفريقي وصندوق السلم.

وذلك إيمانا منها بمبدأ التضامن والتقاسم العادل للأعباء وسعيا منها لتحقيق أهداف القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة.

كما أكد بوقدوم على ضرورة التمسك بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الافريقي، خاصة مايتعلق منها باحترام سيادة الدوال الأعضاء في إطار تنفيذ

برنامج تطوير البنية التحتية في افريفيا.

وخلال مناقشة المشاريع المقترحة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإفريقي لتطوير البنية التحتية، صادق المجلس على قائمة المشاريع المقترحة،

باستثناء أربعة مشاريع لم تستوفي الشروط المطلوبة، بما فيها مشروعان لم يحترما سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وألح المجلس التنفيذي في هدا الصدد على ضرورة استشارة هده الدولة العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي بخصوص المشاريع التي تعبر أراضيها.

كما درس الاجتماع تقريرا حول ترشيحات الدول الإفريقية في المنظمات الدولية، وفي هذا السياق، تم التأكيد على مصادقة الاتحاد الافريقي على ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.

وفي ختام أشغاله اعتمد المجلس التنفيذي مشروعي جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها يومي 6 و7 فيفري 2021، بواسطة تقنية التحاضر عن بعد، تحت شعار ” الفنون والثقافة والتراث، ركائز تأسيس بناء إفريقيا التي نريدها”.