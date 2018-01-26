الإتحاد الإفريقي لكرة اليد يلغي عقوبة الجزائر

ألغى الإتحاد الإفريقي لكرة اليد، العقوبة المالية التي فرضها على الإتحاد الجزائري، بسب تخلف الخضر، عن حفل افتتاح منافسة كان الغابون 2018.

وأصدر الإتحاد الإفريقي للعبة، بيانا يؤكد من خلاله إلغاء العقوبة المفروضة على الخضر، بعد إطلاعه على الطعن الذي قامت به الجزائر.

حيث برر الإتحاد الجزائري لكرة اليد تخلف المنتخب الوطني عن حفل الإفتتاح، لغياب المرافقة الأمنية من الفندق إلى قاعة الإفتتاح.

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة اليد، قد فرض عقوبة مالية بقيمة 2000 أورو، على الجزائر، قبل أن يتراحع عن قراره.