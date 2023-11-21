الإتحاد الإفريقي لكرة اليد يعلن تغيير موعد الكان القادم

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد عن تغيير تواريخ المسابقة من 17 إلى 27 جانفي 2024 عوض بين 19 إلى 29 جانفي.

وستجري البطولة الإفريقية الـ 26 لكرة اليد بالعاصمة المصرية القاهرة. وكانت قرعة بطولة الأمم الإفريقية قد أسفرت عن المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: رواندا- زامبيا-الكونغو الديمقراطية – جزر الرأس الأخضر

المجموعة الثانية: الكونغو – الكاميرون – غينيا – مصر

المجموعة الثالثة: ليبيا – الغابون – الجزائر – المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا – نيجيريا – أنغولا – تونس

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