الإتحاد الإفريقي يرضخ لمطالب “الفاف”

رضخ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى مطالب “الفاف” بتأجيل مباراة الإياب من الدور الثاني من كأس “الكاف” بين نادي شبيبة القبائل ونادي روايال ليوبار الإسواتيني إلى موعد لاحق.

ويأتي قرار “الكاف”. بعدما أبدت وزارة الصحة مخاوف كبير لإنتشار المتحور الجديد “أوميكرون”. حيث دعت مباشرة بعد نهاية لقاء الذهاب بضرورة تأجيل لقاء العودة، كما جاء رد الكاف بشكل إيجابي.

ولم تحدد “الكاف”، بعد، موعد إجراء مباراة الإياب التي كانت مقررة يوم 5 ديسمبر المقبل بملعب أول نوفمبر بمدينة تيزي وزو.

كما إكتفت الهيئة الكروية الإفريقية بإتخاذ إجراءات التأجيل، في حين أكّدت أنّها ستحدّد موعد إعلان مباراة العودة في الأيام القليلة المقبلة.

إلى جانب ذلك، تعذّر إلتحاق المسؤولون عن النادي الإسواتيني بالجزائر بسبب حظر أغلب البلدان المجال الجوي مع جنوب إفريقيا.

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انهزم فريق شبيبة القبائل، بنتيجة هدف دون مقابل، أمام نادي ليوباردز، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكاف. ورغم سيطرتها على اللعب، تلقت الشبيبة الهدف الوحيد في هذه المباراة، في الدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول.

كما حاول أشبال عمار السويح، العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، إلا أن نقص الفعالية الهجومية حرمهم من ذلك.

يذكر أن لقاء العودة لحساب ذات الدور، والذي يجمع الشبيبة، بليوباردز، سيلعب الأسبوع المقبل بتيزي وزو، لحسم التأهل لدور المجموعات.