الإتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية غينيا بعد الانقلاب

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، أنه سيُعلِّق عضوية غينيا بعد الإنقلاب الذي جرى خلاله توقيف رئيسها ألفا كوندي.

وأفاد الإتحاد الإفريقي على “تويتر”، بأنه تقرر”تعليق مشاركة جمهورية غينيا في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له”.

يأتي هذا بعدما استولت قوات خاصة في غينيا على السلطة الأحد واحتجزت كوندي، الذي تعرّض لانتقادات متزايدة.

و فاز كوندي البالغ من العمر 83 عاما في أكتوبر الماضي بفترة رئاسة ثالثة في انتخابات شابها إحتجاجات عنيفة قتل فيها العشرات.