الإتحاد الإفريقي يعين عمارة عضوا في اللجنة المالية

قام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعيين شرف الدين عمارة في اللجنة المالية خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2024.

وسينال شرف الدين عمارة منصبا جديدا له كمسؤول في الإتحاد الإفريقي. قد يكون دفعة للمنتخب الوطني والكرة الجزائرية عامة.

كما قال السكريتير العام لـ “الكاف” فيرون مسونغو أومبا “رئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي سعيد بإعلان عن تعيين شرف الدين عمارة كعضو في اللجنة المالية التابعة للكاف”.

كما تمنى له بتقديم عمارة الإضافة المرجوة منه والنجاح في منصبه الجديد.

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