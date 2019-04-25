الإتحاد الإنجليزي يمنع “المشروبات الكحولية” بسبب محرز !!

أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم منع تقديم “المشروبات الكحولية” خلال نهائي الكأس الذي سيجمع “مانشستر سيتي” بواتفورد.

وكشف الإتحاد الإنجليزي في بيان نشره أمس الأربعاء أن النهائي لن يشهد التقليد المتبع بتقديم المشروبات الكحولية للفريق الفائز.

وجاء هذا القرار حسب البيان إحتراما للأديان التي تُحرم شُرب الخمر خاصة وأن النهائي يُلعب خلال شهر رمضان المعظم.

وأضاف البيان أنه سيتم إستبدال المشروبات الكحولية بمشروبات غير كحولية عكس ماهو مُتعارف عليه في إنجلترا.

وسيشهد النهائي مُشاركة 4 لاعبين مُسلمين من الفريقين من بينهم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.