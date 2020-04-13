الإتحاد الإيطالي يشترط خضوع كل اللاعبين لفحص كورونا!

ألمح جابرييلى جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، إلى وجود خطة لفحص جميع اللاعبين قبل استئناف التدريبات الجماعية استعداداً لعودة مسابقة الكالتشيو من جديد.

وقال جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالى لكرة القدم فى تصريحات لشبكة “سكاى إيطاليا”، إنه لا يزال عاقدا العزم على استكمال بقية مباريات الموسم المحلى بغض النظر عن المدة المطلوبة لذلك، مؤكداً أنه بمجرد تحسن الظروف سنكمل مباريات موسم البطولة.

وأضاف، “قريبا سنعقد اجتماعا وسنضع الخطوات التى سنعلن عنها لاحقاً، سنبدأ وهذا ما نتمناه، فى بداية شهر مايو فى فحص اللاعبين لضمان خلوهم من المرض ومن ثم يمكن أن تنطلق التدريبات بعد ذلك”.