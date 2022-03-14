الإتحاد الافريقي: تثمين التقرير الذي أعده الرئيس تبون حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

أشاد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي من خلال قراره رقم 819 المتخذ في فيفري الماضي والذي نشر أمس بجهود رئيس الجمهورية عبد المجبد تبون بصفته منسق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.

وكان الرئيس تبون، قد أكد بتاريخ 6 فيفري الماضي في تقريره الذي عرضه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في اديس ابابا أن الجزائر طالما رافعت من أجل مقاربة شاملة و متكاملة ضمن الاستراتيجيات الواجب اعتمادها بهدف وضع حد للإرهاب والجريمة و مكافحتهما على المستوى الوطني والدولي.

ويهذا الشأن، ثمن الإتحاد الإفريقي التقرير الذي أعده رئيس الجمهورية، بصفته منسق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مثنيا على قيادة الرئيس الممتازة.

كما رحب الإتحاد الإفريقي بالتقدم المحرز في ممارسة الرئيس تبون ولايته كمنسق لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وبالمقترحات الواردة في الرسالة المؤرخة 31 أوت 2021 والموجهة إلى ج. فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم رئيس الاتحاد الأفريقي.

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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الشيخ عبد الله ناصر الصباح حفيد أمير دولة الكويت. كما جرى الاستقبال في مقر رئاسة الجمهورية.

ويعتبر الشيخ عبد الله ناصر الصباح مالك شركة الكويت القابضة المالكة لبنك الخليج الجزائر. كما حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، ووزير المالية، عبد الرحمان راوية.

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وفي إطار العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تربط بين الجزائر ودولة الكويت. قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى الكويت يومي 22 و 23 فيفري. تلبية لدعوة كريمة من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبهذه المناسبة تقدم الرئيس عبد المجيد تبون بأحر التهاني وأصدق التبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من الرقي والازدهار. بحلول الذكرى المزدوجة للعيد الوطني المجيد ويوم التحرير لدولة الكويت الشقيقة.

وحيا في ذات السياق المستوى المتميز للثقافة والممارسة الديمقراطية في المجتمع والمؤسسات الكويتية.

وقد تميز اللقاء الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. والمباحثات التي أجراها مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. بالتوافق التام في الرؤى والتطابق الكامل في المواقف حول مجمل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين في علاقاتهما الثنائية. أو فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة على الساحة العربية وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك. على ضوء الالتزام الراسخ للبلدين بقيم التضامن والوحدة وسعيهما الدؤوب لترقية المقاربات المبنية على الحوار والمصالحة لحل الأزمات.