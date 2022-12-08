الإتحاد البرتغالي لكرة القدم: رونالدو لم يهدد بمغادرة معسكر المنتخب بقطر

فند الإتحاد البرتغالي، الأنباء المتداولة التي كشفت عنها صحيفة “ريكورد” البرتغالية، والتي عنونت في صفحتها الأولى أن رونالدو هدد المدرب سانتوس بالمغادرة.

وذلك بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في مباراة سويسرا برسم ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

وجاء في الموقع الرسمي للإتحادية البرتغالية لكرة القدم، صبيحة اليوم الخميس: نوضح أن رونالدو أنه لم يهدد في أي وقت من الأوقات، بمغادرة معسكر المنتخب الوطني في قطر.

وأضاف البيان: يصنع كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً فريداً كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبلد ، يجب احترامه والكل يشهد على درجة التزامه التي لا جدال فيها تجاه المنتخب الوطني.

كما نوه الإتحاد البرتغالي، في بيانه، عن تفاني اللاعب ومردوده الجيد في المباراة الأخيرة ضد سويسرا.