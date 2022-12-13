الإتحاد البرتغالي مهتم بتعيين مورينهو خلفا لسانتوس

كشفت اليوم الثلاثاء، وسائل إعلامية أوروبية، عن وجود إهتمام من الإتحاد البرتغالي لكرة القدم، بتعيين المدرب جوزيه مورينهو مدرباً للمنتخب.

وحسب ماورد في موقع “A Bolla” البرتغالي، فإن الإتحادية البرتغالية لكرة القدم، مهتمة بتعيين المدرب جوزيه مورينهو لقيادة المنتخب خلفا لفرناندو سانتوس، والذي ستتم إقالته في الساعات المقبلة.

وحسب ذات المصدر، فإنه قد يتم عرض لمورينهو تدريب المنتخب البرتغالي، بالإضافة لتدريبه فريق روما الإيطالي.