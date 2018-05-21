الإتحاد البرتغالي يرفض طلب ماجر

رفض الإتحاد البرتغالي لكرة القدم، طلب الناخب الجزائري رابح ماجر، بخصوص تأجيل موعد إنطلاق المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين الجزائري، والبرتغالي.

وكشف مصدر مسؤول في “الفاف”، أن الإتحادية البرتغالية، قد اعتذرت رسميا عن تأخير إنطلاق ودية منتخبها أمام الخضر، إلى ساعة إضافية.

وأرجع الإتحاد البرتغالي، سبب رفضه تأخير هذه المواجهة الودية، بالنظر لبيعها حقوق البث لتلفزي الخاص بهذه المباراة.

يذكر أن رابح ماجر، قد طلب تأخير هذه المباراة بساعة عن موعدها المحدد، قصد تمكين لاعبيي الخضر من الإفطار، قبل خوض هذه المواجهة.