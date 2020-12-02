الإتحاد البرلماني الإفريقي يدين تدخل نظيره الأوروبي في الشأن الجزائري

الوطني
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الإتحاد البرلماني الإفريقي يدين تدخل نظيره الأوروبي في الشأن الجزائري
بقلم نسرين محفوف

أدان الإتحاد البرلماني الإفريقي، تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري، داعيا إلى تضامن برلماني قاري.

وقد أصدر الإتحاد البرلماني الإفريقي، أمس الثلاثاء، بيانا دان فيه بشدة محاولة البرلمان الأوروبي للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري.

ودعا الاتحاد البرلماني الإفريقي نظيره الأوروبي، إلى احترام سيادة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني.

كما عبر عن تضامنه مع البرلمان الجزائري في موفقه الرافض لمحتوى اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي 26 نوفمبر المنقضي.

ودعا البيان، في الأخير، إلى تضامن برلماني إفريقي لمواجهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان القارة.


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