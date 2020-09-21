الإتحاد البرلماني العربي: على العالم أجمع الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

دعا الإتحاد البرلماني العربي العالم أجمع للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

دعا الإتحاد البرلماني العربي، اليوم الإثنين، العالم أجمع إلى الوقوف بجانب الشعوب لتقرير مصيرها واستعادة حقوقها، وتأتي القضية الفلسطينة في طليعة هذه القضايا.

وأكد الإتحاد، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للسلام، أنه يجب على العالم أجمع الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة.

ووضع حد للإنتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الغحتلال الاسرائيلي، من اعتداء على الارض والإنسان وبشكل صارخ ويومي.

ودعا ايضا إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك اعمالا لقرارت الشرعية الدولية .

معتبرا انه السبيل الوحيد لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينة.