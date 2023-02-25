الإتحاد البرلماني العربي يدعو إلى رفض أي فكر يدعو للكراهية والإقصاء

أدان الإتحاد البرلماني العربي في البيان الختامي المؤتمر الرابع والثلاثين جريمة حرق نسخة من القرآن التي ارتكبت في السويد، ويؤيد إضافة بند طارئ في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، تدين ازدراء الأديان”.

وفي كلمة لرئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي القاها خلال البيان الختامي أكد على “أهمية تعزيز أسس العمل العربي المشترك”، مشددا على “أهمية استمرار الحوارات بين الأشقاء”. مشددا على “رفض أي فكر يدعو للكراهية والإقصاء”.

وأعلن محمد الحلبوسي تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا، تأكيداً لدعمنا إلى شعب سوريا.

وفي ذات الكلمة جدد الحلبوسي موقف الاتحاد الداعم والراسخ، لكل جهد يصبّ في دعم القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، قضية فلسطين العربية. كما اكد الحلبوسي العزم والإصرار على بذل الغالي والنفيس في سبيل إعلان قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب الحلبوسي مجلس الأمن الدولي، وجميع المنظمات الإنسانية الدولية الفاعلة، والبرلمانات الديمقراطية والاتحادات البرلمانية الدولية، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والعمل بمزيدٍ من الجدّية والتنسيق والتعاون فيما بينها لوضع حدّ نهائي للانتهاكات وممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.