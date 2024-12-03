الإتحاد البرلماني العربي يدعو لإنهاء الأزمة السورية

دعا الإتحاد البرلماني العربي، إلى ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كي تفضي إلى حل ينهي الأزمة السورية.

وشجب الإتحاد البرلماني العربي، في بيان موقع بإسم رئيسه ابراهيم بوغالي، العدوان الصهيوني المتكرر على الشعب السوري الشقيق.

وجاء في البيان، إن الاتحاد البرلماني العربي إذ يتابع تطور الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. فإنه يعرب عن قلقه من تفاقم تلك الأوضاع وتطورها بما ينعكس على أمن سوريا واستقرار أراضيها.

وأكد الاتحاد البرلماني العربي، على دعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لحل الأزمة السورية.

مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب السوري من هجمات متواصلة من قبل العدو الصهيوني بعد انتهاكاً للقانون الدولي. ويجب التصدي

له للحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

كما دعا الاتحاد البرلماني العربي، إلى تكثيف الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الداعمة لتحقيق السلام والأمن. من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها. ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها، ويحفظ لها سيادتها.

مؤكداً، دعمه للجمهورية العربية السورية الشقيقة، والشعب السوري الشقيق. بما ينسجم مع مواقفه الثابتة والداعمة للتعاطي مع المواقف والقضايا العربية. بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحفظ وحدة أراضيها ويضمن حماية شعوبها.