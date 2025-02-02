الإتحاد البرلماني العربي يرحب بإنشاء مجموعة لاهاي

أصدر الاتحاد البرلماني العربي، أمس السبت، بيانا، رحّب فيه بإنشاء مجموعة لاهاي التي أطلقتها 9 دول بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد الاتحاد، في بيانه الصادر عن رئيسه إبراهيم بوغالي، دعمه الكامل لهذه المبادرة. التي تستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

واعتبر الإعلان عنها تحوّلاً تاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية ودعا البرلمانات إلى توسيع نطاق التأييد لها.

وتم اعتماد الإعلان، من قبل ماليزيا، وبليز، وبوليفيا، وتشيلي، وكولومبيا، وهندوراس، وناميبيا، والسنغال، وجنوب إفريقيا.

ويستند الإعلان، إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير.

وشدد الاتحاد، على أن هذا الإعلان يمثّل نقطة تحوّل تاريخية بشأن القضية الفلسطينية والعمل على حلّها. خاصة أنه يعدّ أول تحالف دولي لحماية وتعزيز القانون الدولي والمؤسسات الدولية.

ويأتي ذلك، في وقت تواجه فيه فلسطين تهديدات جسيمة، تقوّض النظام الدولي. وتهدّد الاستقرار العالمي وتكرّس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وحث الاتحاد البرلماني العربي، البرلمانات للعمل على توسيع دائرة الدول الداعمة والمؤيدة لهذه المجموعة. والعمل الجماعي لاتخاذ خطوات ملموسة من أجل إنهاء الاحتلال الصهيوني. ودعم جهود إحلال السلام والعدالة والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساساً للتعايش السلمي والتعاون بين الدول.