الإتحاد البرلماني العربي يُثمن إعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين

رحب الإتحاد البرلماني العربي، بإعلان إسبانيا، النرويج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، في بيان مُوقع بإسم رئيسه إبراهيم بوغالي.

وأكد الإتحاد البرلماني العربي أن هذه الخطوة التاريخية الجريئة ليست سوى انسجاما مع مبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة.

كما جدد الاتحاد البرلماني العربي دعوته لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المبادرة بنفس الخطوة التي قامت بها الدول الثلاثة. كما حثها على توفير الدعم اللازم لقبول طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وجدد الاتحاد البرلماني العربي، موقفه التضامني الثابت مع الشعب الفلسطيني. وتأييده لمثل هذه الخطوات النوعية في مسار القضية الفلسطينية.

مؤكدا أنها ستضع حدا نهائيا لجميع أشكال العنصرية والاضطهاد التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما ستمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.