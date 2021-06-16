الإتحاد البرلماني العربي يُثمن النتائج الإيجابية للإنتخابات التشريعية بالجزائر

أكد الاتحاد البرلماني العربي، إنه يقدر ما حققته الانتخابات البرلمانية في الجزائر التي تمت يوم السبت 12 جوان 2021 من نتائج إيجابية.وهنأ الإتحاد، الجزائر، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة هذا الإستحقاق الدستوري المهم، عبر بيان له.

وشدد الاتحاد البرلماني العربي، على إن هذا الاستحقاق، يعد ركيزة أساسية في مسيرة التطور الديمقراطي والتغيير والإصلاح.وجدد الإتحاد البرلماني العربي ثقته وأمله في قدرة الجزائر في ظل قيادتها المخلصة لوطنها على إطلاق مرحلة سياسية ديمقراطية جديدة. تلبي طموحات الشعب وتطلعاته في إرساء حكم ديمقراطي قائم على أساس المساواة والمشاركة وسيادة القانون.

متمنيا النجاح والتوفيق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري الجدد في تحمل مسؤولياتهم الجسام.وتهيئة السبل الناجعة للتغلب على جميع تحديات المرحلة الحالية.وتجاوز شتى أنواع المصاعب والعراقيل ومتابعة مسيرة التقدم والإزدهار والرخاء.

وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن وقوفه ودعمه الكامل للجزائر.وجدد الاتحاد، مباركته لمسيرة الجزائر الديمقراطية والتنموية ومساعيها الصادقة لتعزيز المشاركة السياسية على أوسع نطاق والنهوض بكل قوة واقتدار في كل مناحي الحياة.