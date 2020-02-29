الإتحاد البريدي العالمي يصادق على مقترح الجزائر حول تبادل البريد بين فلسطين وأعضائه

صادق مجلس إدارة الإتحاد البريدي العالمي على مقترح الجزائر حول تبادل البريد بين فلسطين والبلدان الأعضاء في الإتحاد.

وصادق الإتحاد البريدي العالمي، خلال اجتماعه بالعاصمة السويسرية، على مقترح الجزائر المسجل ضمن جدول أعماله والمتعلق بتبادل البريد بين فلسطين والبلدان الأعضاء في الإتحاد.

وحسب ما أفادته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذا المقترح يهدف إلى “التأكيد على حق دولة فلسطين في إدخال بريدها الوارد دون قيود، لا سيما البريد المتراكم حاليا في المملكة الأردنية”.

بالإضافة إلى “حق دولة فلسطين في تحصيل نفقاتها الختامية المستحقة منذ عام 1995″، وكذا “استمرار تقديم المساعدة والدعم لدولة فلسطين من خلال تنفيذ المشاريع لتطوير البريد الفلسطيني وتنمية الموارد البشرية المختصة بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها”.

وأضاف بيان وزارة البريد أنه من بين 41 دولة مشكلة لمجلس الإدارة، أيدت المقترح 18 دولة في حين رفضته دولة واحدة وامتنعت 12 دولة عن التصويت.