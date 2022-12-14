الإتحاد البلجيكي يبحث عن مدرب للمنتخب بطريقة فريدة من نوعها

أعلنت الإتحادية البلجيكية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن بحثها لخليفة المدرب المستقيل روبيرتو مارتينير، بعد فشله في تخطي دور المجموعات لمونديال قطر.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد البلجيكي لكرة القدم عبر تويتر، إعلانا جاء فيه:”نبحث عن مدرب جديد للمنتخب”.

وأضاف البيان:”مدرب طموح وله خبرة دولية وأفكار تكتيكية ومهارات وشخصية مناسبة”.

وذلك بتخصيص موقع لإستقبال سير ذاتية للمدربين الراغبين في تولي مهمة تدريب المنتخب البلجيكي وبعدها يتم إختيار الشخص المناسب.