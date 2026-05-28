الإتحاد البوليفي يكشف قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهة المنتخب الوطني

كشف الاتحاد البوليفي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة لاعبيه المعنيين بالمباراة التحضيرية التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني.

ونشر الاتحاد البوليفي، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قائمة لاعبيه، والتي ضمت 28 لاعبا، بقيادة المدرب أوسكار فييغاس.

كما أشار الاتحاد البوليفي لكرة القدم، موعد المواجهة التحضيرية التي ستجمعهم بالخضر، والمقررة بتاريخ 10 جوان المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب بوليفيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، كآخر اختبار، قبل مباشرة مغامرتهم في نهائيات كأس العالم 2026.