الإتحاد البُرتغالي يُرسّم مواجهة الجزائر !

رسّمت الإتحاد البرتغالي من جهتها مواجهة زملاء القائد كريستيانو رونالدو للمنتخب الوطني الجزائري عبر منشور في الموقع الرسمي لها بتويتر.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد البرتغالي صورة للاعبي المنتخب الملقب ببرازيل أوروبا مرفوقا بـ”نواصل استعداداتنا لكأس العالم بواجهة تونس والجزائر”.

يذكر أن الإتحاد الجزائري “الفاف” كان قد سبق ورسّم مواجهة أبطال أوروبا يوم 07 أفريل من السنة الجارية بالعاصمة البرتغالية لشبونة.