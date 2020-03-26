الإتحاد التونسي يقرر فحص اللاعبين الأجانب خوفا من كورونا!

قرر الإتحاد التونسي لكرة القدم إجراء الكشف الطبي للاعبين الأجانب الناشطين في الدوري التونسي والمقدر عددهم بـ 130 لاعب، خوفا من إتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمن البيان الذى أصدره الاتحاد التونسى عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك أنه سوف يتم توقيع الكشف على اللاعبين الأجانب وعددهم 130 لاعبا بالتنسيق مع الأندية التى ينتمون إليها.

للتتذكير فإن عدد اللاعبين الجزائيين الناشطين في الدوري التونسي وصل عددهم إلى 26 في الميركاتو الشتوي الماضي بعد إستفادة الإتحاد التونسي من قانون حرية تنقل لاعبي إتحادات شمال إفريقيا بين دول “لوناف”.