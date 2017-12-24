الإتحاد الجزائري لكرة اليد نظم بطولة العالم “كريدي”!

إتهم رئيس نادي إتحاد شباب ورقلة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة اليد “حبيب لابان” بخيانة أمانة بعد إقتراضه مبلغ 200 مليون سنتيم قبل بطولة العالم لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة.

ونشر الحاج “عمر ميلود” رسالته الموجهة لوزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وكان رئيس الإتحاد الجزائري لكرة اليد “حبيب لابان” قد طلب من الحاج عمر ميلود، أن يقرضه مبلغا ماليا يقدر ب 200 مليون سنتيم، بحجة أن الحساب البنكي للاتحادية مجمد.

وقال “الحاج” في رسالته أنه لبى طلب الإتحادية، إلا أن “لابان” فاجأه بإنكار إقتراضه هذا المبلغ ليقوم بمرسالة وزير الشباب والرياضة، يطالبه فيها بالتدخل لاستعادة أمواله.