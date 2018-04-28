الإتحاد الجزائري لكرة اليد يتوعد بالضرب بيد من حديد

توعد الإتحاد الجزائري لكرة اليد، بعقوبات قاسية، ضد المتسببين في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة أمل باريكة، وأولمبيك عنابة.

وأصدر الإتحاد الجزائري لكرة اليد، بيانا رسميا، ندد من خلاله بالأحداث والتجاوزات التي شهدتها هذه المباراة، والتي وصفها بالغير رياضية واللامسؤولة.

كما توعد الإتحاد الجزائري للعبة، من خلال ذات البيان، بعقوبات صارمة ضد المتسببين في هذه الأحداث، التي عرضت حياة الرياضيين والحكام للخطر.

وختم الإتحاد الجزائري بيانه، بتقديم الشكر لمصالح الأمن، والحماية المدنية، التي حالت دون وقوع كارثة إنسانية في هذا اللقاء.