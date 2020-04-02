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 الإتحاد الجزائري لكرة اليد يعزي حارس الخضر غضبان

الرياضة
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 الإتحاد الجزائري لكرة اليد يعزي حارس الخضر غضبان
بقلم يونس رزيق

بعث الإتحاد الجزائري لكرة اليد، اليوم الخميس، بتعازيه الخالصة، لحارس المنتخب الوطني، خليفة غضبان، إثر وفاة والده.

ووجه الإتحاد الجزائري لكرة اليد، عبر حسابه الرسمي، رسالة تعزية، إثر هذه الفاجعة الأليمة، للحارس خليفة غضبان.

وجاء في هذه رسالة: “ببالغ الحزن والأسى تلقت أسرة كرة اليد، الفاجعة الأليمة والمتمثلة في وفاة والد حارس المنتخب الوطني خليفة غضبان”.

“بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد حبيب لعبان، باسمه، وباسم أعضاء المكتب الفيديرالي وإطارات الإتحادية، بخالص التعازي لأسرة الفقيد”.

“نرجوا من المولى عز وجل، أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان، وأن يرحم الفقيد ويتغمد روحه الطيبة بواسع رحمته. إن لله و إن إليه راجعون”.


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