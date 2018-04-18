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الإتحاد الجزائري للجيدو يودع شكوى لدى الإتحاد الإفريقي بسبب التحيز التحكيمي

الرياضة
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الإتحاد الجزائري للجيدو يودع شكوى لدى الإتحاد الإفريقي بسبب التحيز التحكيمي
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس الإتحاد الجزائري للجيدو، رشيد لاراص، أنه أودع شكوى لدى الإتحاد الإفريقي للعبة، بسبب التحيز التحكيمي في البطولة الإفريقية.

وصرح رشيد لاراص، لتلفزيون “النهار”: “أرسلنا شكوى، للإتحاد الإفريقي للجيدو، بسبب التحيز التحكيمي، الذي شهدته البطولة الإفريقية الأخيرة التي جرت بتونس”.

وأوضح: “تم إقصاء المصارعين الجزائريين، في معظم المواجهات التي جمعتهم بنظرائهم التونسيون، في الأدوار النهائية والنصف نهائية، بسبب إنحياز الحكام”.

وأضاف: “التحكيم كان كارثي في هذه البطولة الإفريقية، ووقفنا على إنحياز واضح لصالح المنتخب التونسي، منظم هذه البطولة، ولن نسكت على ذلك”.

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