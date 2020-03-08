الإتحاد الجزائري للسباحة يؤجل البطولة الإفريقية والمغاربية للشباب

أعلنت الهئية الفيدرالية للإتحاد الجزائري للسباحة، اليوم الأحد، تأجيل بطولة إفريقيا للمنطقة الأولى، والبطولة المغاربية للشباب، المقررتين بالجزائر، بسبب فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار، بعد الإجتماع العادي للمكتب الفيدرالي أمس السبت، أين اتفق الأعضاء وبالإجماع، لتأجيل المنافستين المقررتين آنفا شهر أفريل الجاري.

ويأتي هذا كإجراء احترازي، لمنع احتمال إنتشار فيروس “كورونا”، المتفشي حاليا عبر أنحاء العالم، وللحد من مخاطر انتقال العدوى.

وصرح رئيس الإتحاد الجزائري للسباحة، محمد بوغادو، في هذا الخصوص، لـ(و.أ.ج): “أحيي روح المسؤولية لدى أعضاء المكتب الفيدرالي،رغم أننا نتأسف لإعلان هذا التأجيل”.

وأضاف: “الأولوية التي نوليها لصحة السباحات والسباحين، في كل الظروف تقتضي منا قرارا كهذا”.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديد لإنطلاق المنافستين في وقت لاحق.