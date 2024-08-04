الإتحاد الدولي لعمال النقل يثمن جهود الجزائر في مجال تعزيز القدرات الاجتماعية

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل, ستيفن كوتون.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء الذي جرى بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, أعمر تاقجوت, يندرج في سياق “تبادل وجهات النظر بين المنظمات الاقليمية والدولية في مجال العمل النقابي وسبل التعاون وتعزيز هذه الشراكة بين النقابات الجزائرية والدولية”.

وأضاف البيان أن الوزير تطرق خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, الى “الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل توفير حماية اجتماعية قوية وشاملة للعامل الجزائري والشروط الملائمة للحفاظ على كرامته في اطار العدالة المتوازنة بين رب العمل والعامل وبين الحكومة”.

كما استعرض “المكتسبات المحققة في الجزائر, على غرار الزيادات التي عرفتها الأجور والرفع من معاشات ومنح التقاعد”, مشيرا الى “البيئة النقابية بالجزائر بمكوناتها المتنوعة وحماية الحق في ممارسة العمل النقابي الذي ساهم في إثراء الحوار الاجتماعي الذي تعمل الدولة على تعزيزه”.

من جهته, ثمن الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل “الجهود التي تقوم بها الجزائر في مجال تعزيز القدرات الاجتماعية, لا سيما من خلال الزيادات التي شهدتها الأجور والأريحية التي يعرفها المجتمع والعمال الجزائريين في مختلف المجالات, خاصة بعد التخفيض من قيمة الضريبة على الدخل”, مؤكدا رغبته في “تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة”.

وأشار البيان الى أن الامين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل يقوم بزيارة الى الجزائر بدعوة من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.