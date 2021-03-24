الإتحاد الدولي للغاز: سوناطراك أبقت أوروبا دافئة على مدار 50 سنة  

الوطني
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الإتحاد الدولي للغاز: سوناطراك أبقت أوروبا دافئة على مدار 50 سنة  
بقلم م . فيصل

نشر الإتحاد الدولي للغاز تغريدة اليوم الأربعاء عبر صفحته على التويتر يشيد فيها بشركة سوناطراك والغاز الجزائري.

وإعترف الإتحاد الدولي للغاز بـ 50 سنة من إمدادات الغاز والغاز الطبيعي المسال لأوروبا بكل مصداقية وثقة.

وأضاف الإتحاد أن شركة سوناطراك أبقت أوروبا دافئة على مدار5 عقود من الزمن.

وكتب الإتحاد الدولي للغاز الذي مقر ببرشلونة الإسبانية هذه التغريدة:

“يعترف الاتحاد الدولي للغاز بـ5 عقود من إمدادات الغاز والغازالطبيعي المسال الجزائرية من طرف سوناطراك الموثوقة للحفاظ على أوروبا دافئة ومزدهرة صناعيا وكهربائيا”.


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