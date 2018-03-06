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الإتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي يهنئ “النهار”

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الإتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي يهنئ “النهار”
بقلم سميرة.ل

هنأ الإتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي، مجمع “النهار” بمناسة عيد الميلاد السادس لقناة “النهار تي في” الذي يصادف اليوم الإثنين.

وهنأ السكرتير العام للإتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي ، في رسالة إلى المدير العام لمجمع “النهار” الزميل أنيس رحماني.
وجاء في الرسالة: “كل أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي لمحاربة الفساد الرياضي، يرسلون إليكم وإلى كل إطارات وعمال مجمع “النهار” تهانيهم بمناسبة مرور السنة السادسة والتي تمثل ست سنوات من الإنجازات والنجاح”
وجاء فيها أيضا: “صدقوني سيدي الرئيس، نحن سعداء جدا وقبل كل شيئ نحن فخورون جدا بالعلاقة الطيبة التي تجمعنا بكم”.
“وأثبتم بنجاح أحقيتكم في الفوز بالأوسكار العالمي الذي حصلت عليه القناة في السنة الماضية”.

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