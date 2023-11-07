الإتحاد السعودي يشرع في مفاوضات مع زيدان

دخل الإتحاد السعودي في مفاوضات مع المدرب الفرنسي السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان لتولي زمام أمور العارضة الفنية.

وكشف الإعلام السعودي، عن قرب فسخ عقد المدرب نونو سانتو، الذي أصبح غيرؤ مرغوب فيه، من طرف الجميع و حتى اللاعبين، بسبب العلاقة الباردة مع أغلبهم و خاصة مع النجم الفرنسي كريم بن زيمة.

كما أطلق أنصار الإتحاد السعودي “هاشتاغ” : “نريد زيدان” لتدريب لاعبين كبار مثل بن زيمة و كانتي وأخرين، كما قال الإعلام السعودي أن المسؤولين عن الإتحاد السعودي طالبوا من المهاجم بن زيمة بجس نبض مدربه السابق الذي يعتبر أقرب المقربين منه.

كما أن الثنائي يملك نفس الأصول الجزائرية.

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