الإتحاد السعودي يشكو “بونجاح” للفيفا !

قرر الإتحاد السعودي لكرة القدم رفع شكوى ضد الدولي الجزائري ولاعب السد القطري بغداد بونجاح، لدى الإتحاد الدولي للكرة “الفيفا”.

ونشر الإتحاد السعودي بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر” والذي جاء فيه الكثير من التصعيد بإتجاه مهاجم إتحاد الحراش السابق.

مبديا في ذات الوقت أسفه بشأن تجاهل الاتحاد الآسيوي لحركة بونجاح التي قام بإتجاه حكم مباراة ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الجزائري تعرض، أمس الإثنين، للإستفزاز من طرف أحد الصحفيين السعوديين خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب نهاية لقاء العودة.