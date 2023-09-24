الإتحاد السعودي يشيد بفنيات محرز “ساحر في دورينا”
بقلم عزيز طالبي
أشاد الإتحاد السعودي لكرة القدم بإمكانيات الدولي الجزائري رياض محرز عقب تقديمه مباراة جميلة رفقة نادي الأهلي أمام النصر السعودي رغم الخسارة القاسية.
ونشر الإتحاد السعودي “دوري روشن” عبر الصفحة الرسمية له، اليوم الأحد، على تويتر فيديو لإحدى اللقطات و المراوغات الجميلة لرياض محرز في مباراة النصر، و كتب عليها “ساحر في دورينا.. رياض محرز” كما أرفقها بالعلم الجزائري.
وكان محرز أحد افضل اللاعبين خلال مواجهة كريستيانو رونالدو ورفقائه، خاصة في الشوط الثاني إلى أن الحظ لم يساعفه في الفوز بنقاط المباراة.
ساحر في دورينا 🪄
رياض محرز 🇩🇿
@Mahrez22 | #yallaRSL pic.twitter.com/xI9SSUlYGC
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 24, 2023
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