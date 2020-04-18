الإتحاد السعودي يقرر تقليص عدد اللاعبين الأجانب!

درس مجلس الإتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمة أندية دوري الخمحترفين بسبب الخسائر التي تكبدتها الأندية بسبب فيروس كورونا.

وقالت صحيفة “اليوم” السعودية، إن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودى يدرسون مشاركة 4 أجانب فى دورى المحترفين السعودى بداية من الموسم المقبل، بدلًا من 7 محترفين عقب تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على الأندية الرياضية فى المملكة والعالم.

هذا ويعتبر اللاعب الجزائري الأكثر حضورا في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد اللاعبين البرازيليين بـ 15 لاعب ، و5 حراس مرمى.