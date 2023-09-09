الإتحاد السنغالي لكرة القدم يطرح 50 ألف تذكرة تحسبا لوديتهم أمام الخضر

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن طرحه 50 ألف تذكرة، خاضة بالمباراة الودية التحضيرية التي ستجمعهم بالمننتخب الوطني.

وكشفت الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن شروع في عملية بيع تذاكر هذه المبارة التحضيرية، انطلقا من اليوم السبت.

وتم تحديد يعر تذامر هذه المباراة، ما بين ألفين إلى 150 ألف فرنك افريقي، وهو نفس سعر تذاكر المباراة الماضية للمنتخب السنغالي أمام البرازيل.

يذكر أن ودية المنتخب الوطني، أمام مضيفه السنغالي، مقرر يوم الثلاثاء المقبل، بالملعب الجديد “عبد بواد” بالسنغال.