الإتحاد السوفي يحقق صعودا تاريخيا إلى المحترف الأول

رسم فريق الإتحاد السوفي، صعوده إلى المحترف الأول، قبل جولتين عن اختتام الموسم، بعد عودته بانتصار مساء اليوم الثلاثاء، من مواجهته لشبيبة سكيكدة،

وفاز الاتحاد السوفي، بهدفين دون رد تداول على تسجيلهما كل من حسين بالح ولوصيف حمزة، في المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 28 من الرابطة الثانية هواة. مجموعة وسط – شرق.

ليرتفع بهذا الفوز رصيد الفريق إلى 60 نقطة. جعلته يحقق صعودا تاريخيا إلى حظيرة الكبار. في ثاني صعود على التوالي.

يذكر أن تشكيلة اتحاد سوف. لعبت مواجهتها أمام سكيكدة، من دون أي ضغط. بعدما وصل إلى مسامع اللاعبين، تأخر الملاحق المباشر جمعية الخروب (50 نقطة) منذ المرحلة الأولى من مباراته أمام مضيفه وفاق سور الغزلان بثنائية نظيفة.