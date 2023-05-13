الإتحاد السوفي يقترب من الصعود للمحترف الأول

إقترب نادي الإتحاد السوفي من الصعود للمحترف الأول، بعد فوزه أمس الجمعة، ضد إتحاد ورقلة بنتيجة 3.1، برسم الجولة 27 من القسم الثاني هواة وسط شرق.

وبهذا الفوز، واصل الإتحاد السوفي، تصدره للقسم الثاني هواة وسط شرق، برصيد 57 نقطة من أصل 27 مباراة.

كما وسع الإتحاد السوفي، الفارق عن الملاحق جمعية الخروب لسبع نقاط.

ويحتاج الإتحاد السوفي لثلاث نقاط، في تنقله لسكيكدة، لمواجهة الشبيبة المحلية، بتاريخ 16 ماي المقبل، لترسيم صعوده للمحترف الأول رسميا.

يجدر الإشارة، حقق الإتحاد السوفي هذا الموسم الفوز في 16 مواجهة و تعادل في 9 وخسر مواجهتين لحد الآن.