الإتحاد الطلابي الحر يطالب بتحقيق في امتحانات الطب بسيدي بلعباس

طالب اتحاد العام الطلابي الحر فرع سيدي بلعباس، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على المشاكل والتجاوزات التي وصفت بالخطيرة.

التجاوزات حدثت أثناء وبعد الإمتحان المتعلق بالتخصص الطب، وقد أورد بيان لهذا الفرع الطلابي الذي تسلمت “النهار أون لاين” نسخة منه، أنه وقد وقع تأخر كبير في انطلاق امتحان.

التأخر وصل إلى ساعتين ونصف في كل امتحان، وهدا سبب ضغطا رهيبا على المشاركين مما أثر على نفسيتهم سلبا بالإضافة إلى تأخر فتح كلية الطب في وجه الطلبة.

الطلبة قدموا من مختلف الولايات وحتى من الجنوب الكبير وبالضبط من ولاية بشار لمدة تزيد عن ساعات ليبقى أكثر من 500 طبيب أمام باب الكلية وعلى الأرصفة ينتظرون فتح الباب متسببين في عرقلة حركة المركبات.

وحسب البيان فالمشكل مطروح في اقتصار مواد الامتحان، في كل سنة بنسبة كبيرة على المقايسين والمواد التي يدرسها أعضاء لجنة المداولات وتهميش المواد الأخرى.

إلى جانب عدم احترام الحجم الساعي للمواد، فالمواد التي يدرسها اعضاء لجنة المداولات ثم طرح فيها اسئلة كثيرة رغم أن حجمها الساعي لا يتجاوز 3 اسابيع.

أما المواد ذات الحجم الساعي الذي يصل إلى 9 أسابيع لم يمنح لها مجالا كبيرا في الإمتحان إلى جانب اختلاف أسلوب التصحيح في امتحان واحد بين كلية الطب ببلعباس وكلية الطب ببشار.