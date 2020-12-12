الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين: لم نتهجم على الجزائر ونبارك مواقفها المشرفة بخصوص القضية الفلسطينية

أصدر الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم السبت بيانا توضيحيا حول ماتم تداوله من اكاذيب حول تهجم الإتحاد على الجزائر.

وأوضح البيان الذي وقعه الامين العام للإتحاد الدكتور علي محيي الدين القره داغي أنه يكن للجزائر كل الود والإحترام.

كما بارك الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين مواقف الجزائر المشرفة بخصوص القضية الفلسطينية

ونفى الإتحاد نقيا قاطعا التهجم على الجزائر بل أدان التطبيع المغربي مع الصهاينة دون اي اشارة للجزائر أوالصحراء الغربية.

وفي ذات السياق أدان الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني المحتل.

وهذا النص الكامل لبيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:

توضيح : الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يصدر منه أي تهجم ضد الجزائر بل يكنّ لها منتهى الود والاحترام، وبارك مواقفها المشرفة حول قضيتنا الأولى.

وفي جميع القوانين والأعراف أن الاتحاد لا يكون مسؤولاً إلا عما يصدر منه رسمياً على لسان رئيسه، أوأمينه العام.

وكل ما صدر عن الاتحاد في هذا المجال هو إدانته لتطبيع المغرب ( وغيره ) مع المحتلين لقدسنا وأرضنا، وليس فيه اي اشارة للجزائر أو الصحراء، وما سوى ذلك فهو افتراء على الاتحاد

والذي وقع أنه نشرت مقالة في باب المقالات التي يكون صاحبها هو المسؤول دون الاتحاد، ومع ذلك حذفناها فهي أساساً لا تعبر عن رأي الاتحاد.

ونرجو من وسائل الإعلام التحري والصدق وعدم الإسناد الا بدليل فقال تعالى }إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ{(النور:19)

وقال تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}(الحجرات:6)