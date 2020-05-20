الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يكشف تفاصيل إنفجار قارورة سيرغاز داخل منزل بالمدية

باشر الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التحقيق في حادثة إنفجار قارورة سيرغاز مركبة بمؤخرة سيارة داخل منزل وسط مدينة المدية.

الحادت وقع يوم 07 ماي الماضي خلف 9 جرحى 7 منهم أصيبوا إصابات طفيفة وإثنين إصابات خطيرة أعمارهم مابين 6 سنوات و50 سنة.

كما تسبب الإنفجار في تشققات وأضرار على مستوى جدران المنزل.

وعلى إثر ذلك قام أعضاء من الإتحاد بمعاينة مكان الحادث مع إلتقاط صور للسيارة المركونة وكذا المنزل من الداخل.

أين تم تسجيل خلال المعاينة سلامة السيارة المجهزة كليا مع عدم وجد آثار الحادث داخل السيارة وكذا سلامة الزجاج والمقاعد بما فيها أسفل السيارة والعجلات.

وتبين لذات الاعضاء أن في مسرح الحادث قارورة غاز السيارة منتهية الصلاحية دالخل المرأب وبالقرب من السيارة

وجود صمام الغاز الخاص بالمنزل يصب بالمرأب بالقرب بجانب السيارة.

وحسب شهود عيان تبين ان هناك روايتين للحادث.

الاولى أن سبب الإنفجار الذي وقع بالمنزل هو المطبخ الموجود بالطابق العلوي لأن من المسحيل صعود الغاز للأعلى لما يكتسبه من الطبيعة الفيزيائية.

في حين الرواية الثانية تكشف ان صاحب السيارة كان نائما لينبه افراد عائلته عن تواجد رائحة الغار.

ليقوم صاحب المنزل مباشرة للمرآن محاولا منه نزع بطارية السيارة أين تسبب في شرارة كهربائية كانت أصل الحادث.